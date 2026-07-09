Ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία σχολίασε την μετακίνηση του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από τις 8 Ιούλη και έρχεται να βάλει κι άλλη ποιότητα στη γραμμή των γκαρντ των ερυθρόλευκων, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Βαλένθια.

Mε τους Ισπανούς έφτασε μέχρι το Final Four της Euroleague εκεί όπου ηττήθηκε από τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Οι διοργανωτές ανέβασαν video με τα κατορθώματα του και κάπου εκεί εμφανίστηκε ένα σχόλιο του Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία που υπήρχε ενδιαφέρον των Πειραιωτών για εκείνον πέρυσι.

Ο πρώην παίκτης των Σπερς έγραψε στο σχόλιο του: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα». Και μάλιστα το συνόδευσε με imoji γέλιου και καρδιά. O 24χρονος small forward είναι free agent.

O Tζόουνς Γκαρσία είναι συμπαίκτης του Μοντέρο στη Δομινικανή Δημοκρατία.