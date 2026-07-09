Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στάθηκε στην 8η Ιούλη με δύο φωτογραφίες των Σλούκα και Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ο οποίος ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» για τα τρία επόμενα χρόνια.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της απόκτησής του από το «τριφύλλι» ο Γιαμπουσέλε παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη στο «CLUB 1908» του Παναθηναϊκού. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μετά την ανακοίνωση του Γάλλου ψηλού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την σύνδεση μεταξύ του Γιαμπουσέλε και του Κώστα Σλούκα.

Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων ανέβασε story στο instagram και έβαλε δύο φωτογραφίες από την παλιά ανακοίνωση του Έλληνα γκαρντ στο τριφύλλι και την πρόσφατη του Γάλλου. Και οι δύο έγιναν την 8η Ιουλίου, κάτι που έδειξε και ο Γιαννακόπουλος στο story του.