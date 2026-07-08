Γιώργος Αγγελόπουλος: «Ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί με τον Παπανικολάου»

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε μία αναφορά στον Κώστα Παπανικολάου, αλλά και τα σενάρια που ακούγονται σχετικά με τις ανανεώσεις στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του χορηγό, την εκτός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2026-2027, ενώ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ρωτήθηκε σχετικά με τα μεταγραφικά σενάρια και τις ανανεώσεις στην ομάδα. Απάντησε ότι δεν μπορεί να πει κάτι δημοσίως, ότι το salary cap είναι σημαντικό και πως ελπίζει να συνεχίσει στην ομάδα ο Παπανικολάου.

Όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος

«Ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες του. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Εννοείται πως τον θέλουμε. Είναι ο αρχηγός μας. Από κει και πέρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι δημοσίως. Είναι όπως είπε ο Παναγιώτης, το salary cap είναι πολύ σημαντικό. Όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν. προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που ισχύει».