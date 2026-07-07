Προανήγγειλε βόμβες ο Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα ένα μπαμ σημερα, μπορεί και ένα δεύτερο, παίζει και ένα τρίτο και για κερασάκι ένα τέταρτο»
Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει σήμερα (7/7) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Επίσης τριφύλλι έκλεισε τον Άιζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram και... προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα, Τρίτη 7 Ιούλη.
«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι και ένα τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ, και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.
Μάλιστα στο video φαινόταν ένα κανόνι το οποίο συνδύασε φυσικά με τα μπαμ που έρχονται.
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