Προανήγγειλε βόμβες ο Γιαννακόπουλος: «Σίγουρα ένα μπαμ σημερα, μπορεί και ένα δεύτερο, παίζει και ένα τρίτο και για κερασάκι ένα τέταρτο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε μέσω story πως ο Παναθηναϊκός θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα.

Ο Μπράνκου Μπάντιο θα φτάσει σήμερα (7/7) στη Αθήνα προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Επίσης τριφύλλι έκλεισε τον Άιζακ Μπόνγκα και ο Γερμανός φόργουορντ ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και να συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

O διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στο instagram και... προειδοποίησε τον κόσμο πως θα έχει μεταγραφικά μπαμ σήμερα, Τρίτη 7 Ιούλη.

«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι και ένα τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ, και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος.

Μάλιστα στο video φαινόταν ένα κανόνι το οποίο συνδύασε φυσικά με τα μπαμ που έρχονται.