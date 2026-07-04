Ο Νίκολα Μίροτιτς είναι στο στόχαστρο της Βαλένθια σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Από τα ονόματα που θα απασχολήσει την ευρωπαϊκή αγορά το καλοκαίρι, είναι αυτό του Νίκολα Μίροτιτς. Ο 35χρονος Μαυροβούνιος παραμένει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της front line σε κάποια ομάδα της EuroLeague.

Δεν είναι λίγοι οι σύλλογοι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Μίροτιτς, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό. Μία ομάδα που προστίθεται στις ενδιαφερόμενες, είναι η Βαλένθια, η οποία ήδη έχει δει πολλούς παίκτες της να αποχωρούν.

Σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», η Βαλένθια θέλει να τον αποκτήσει για να δυναμώσει στη θέση των ψηλών. Ένας παίκτης που γνωρίζει το ισπανικό μπάσκετ και είχε προταθεί στην ομάδα πριν από κάποιους μήνες.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μίροτιτς είχε μέσο όρο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.