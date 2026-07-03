Συνεχίζει να ενισχύεται η Βίρτους Μπολόνια, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος έκανε δικό του τον Ρασίντ Μπέλο.

Ο Άλεξ Μουμπρού συνεχίζει να... χτίζει το ρόστερ της Βίρτους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει τον Ρασίντ Μπέλο.

Πρόκειται για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Μπολόνια. Ο Μπέλο την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αντβέρπ, έχοντας μ.ο 15.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι ήρθε σε πολυετή συμφωνία, με οψιόν ανανέωσης, με τον Ρασίντ Μπέλο.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ύψους 1,83 μ., προέρχεται από τη βελγική Γουίντροουζ Άντβερπ Τζάιαντς, η οποία αγωνίζεται στη BNXT League, το κοινό πρωτάθλημα των κορυφαίων ομάδων του Βελγίου και της Ολλανδίας, καθώς και στο Basketball Champions League.

Με τη βοήθειά του, η βελγική ομάδα πέτυχε ένα ιστορικό τρεμπλ τη φετινή σεζόν, κατακτώντας το πρωτάθλημα Βελγίου, το Κύπελλο Βελγίου και τη BNXT League. Στους τελικούς επικράτησε της Φιλού Οστάνδης στο πέμπτο παιχνίδι, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 14 συνεχόμενων τίτλων της αντιπάλου.

Μετά τη νίκη στην παράταση του πέμπτου τελικού, ο Ρασίντ Μπέλο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο 22χρονος γκαρντ (γεννημένος το 2003) από το Σικάγο μετακομίζει στη Βίρτους Μπολόνια μετά από μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στην Ευρώπη, κατά την οποία είχε κατά μέσο όρο 16,9 πόντους, 5,7 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα».