Η ερώτηση του Ιτούδη σε Σφαιρόπουλο: «Αυτή είναι η φιλοσοφία σου και είναι υπέροχη! Τι θα γίνει όμως αν...;»
Το Συνέδριο Προπονητών της EuroLeague λαμβάνει χώρα στο Τelekom Center Athens και εκεί βρίσκονται μερικοί εκ των κορυφαίων προπονητών όπως ο Ομπράντοβιτς, ο Σφαιρόπουλος και Ιτούδης.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος του Σφαιρόπουλου που έδειχνε μια άμυνα, τον λόγο πήρε ο Ιτούδης που του έκανε μια ερώτηση για μια άλλη προοπτική της άμυνας, όταν ορισμένοι παίκτες έχουν μαρκαριστεί. Ο Σφαιρόπουλος έδωσε την απάντηση, βάζοντας στο... παιχνίδι την weakside.
«Αυτή είναι η φιλοσοφία σου και είναι εξαιρετική, Τι θα γίνει όμως αν...;», ξεκίνησε την κουβέντα του ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ.
The 2026 EHCB Coaching Congress started with the masterclass of Vice President Giannis Sfairopoulos, and he received a question from President Dimitris Itoudis 🗣️🧠 pic.twitter.com/Klj0Puf2Rf— EuroLeague Head Coaches Board - EHCB (@HeadCoachesOrg) July 2, 2026
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