Η ερώτηση του Ιτούδη σε Σφαιρόπουλο: «Αυτή είναι η φιλοσοφία σου και είναι υπέροχη! Τι θα γίνει όμως αν...;»

Ο Δημήτρης Ιτούδης χαρακτήρισε υπέροχη την μπασκετική φιλοσοφία του Γιάννη Σφαιρόπουλου και του έκανε ερώτηση στο σεμινάριο προπονητών της EuroLeague.

Το Συνέδριο Προπονητών της EuroLeague λαμβάνει χώρα στο Τelekom Center Athens και εκεί βρίσκονται μερικοί εκ των κορυφαίων προπονητών όπως ο Ομπράντοβιτς, ο Σφαιρόπουλος και Ιτούδης.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος του Σφαιρόπουλου που έδειχνε μια άμυνα, τον λόγο πήρε ο Ιτούδης που του έκανε μια ερώτηση για μια άλλη προοπτική της άμυνας, όταν ορισμένοι παίκτες έχουν μαρκαριστεί. Ο Σφαιρόπουλος έδωσε την απάντηση, βάζοντας στο... παιχνίδι την weakside.

«Αυτή είναι η φιλοσοφία σου και είναι εξαιρετική, Τι θα γίνει όμως αν...;», ξεκίνησε την κουβέντα του ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ.