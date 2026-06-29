Ο Τόμας Μπαλντάσο ανακοινώθηκε επίσημα από τη Βίρτους Μπολόνια που τον χρίζει αντικαταστάτη του Κάρσεν Έντουαρντς.

Το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κάρσεν Έντουαρντς από τη Βίρτους Μπολόνια καλύφθηκε από τον Τόμας Μπαλντάσο! Ο 28χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο σε μια προσπάθεια που γίνεται για να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό.

Ο Ιταλός γκαρντ έχει στο παλμαρέ του δύο πρωταθλήματα Ιταλίας και ένα Κύπελλο Ιταλίας. Τις τελευταίες τρεις σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ντερτόνα, με την οποία έφτασε δύο φορές στα προημιτελικά των playoffs της Lega Basket Serie A (LBA) και μία φορά στα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Την περασμένη σεζόν στο Πιεμόντε, όπου οδήγησε τη Ντερτόνα στον ιστορικό πρώτο της τελικό Κυπέλλου Ιταλίας, είχε μέσο όρο πάνω από 10 πόντους ανά αγώνα στο πρωτάθλημα, σουτάροντας με ποσοστό 90% στις ελεύθερες βολές.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Ιταλίας στις 30 Νοεμβρίου 2020 στο Ταλίν απέναντι στη Ρωσία και μέχρι σήμερα μετρά 24 συμμετοχές με την «Σκουάντρα Ατζούρα». Η κορυφαία του εμφάνιση με το εθνόσημο ήρθε μόλις πριν από λίγες ημέρες απέναντι στην Κροατία, όταν σημείωσε 29 πόντους με 7/11 τρίποντα.