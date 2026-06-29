Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστή την εμφάνισή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και φόντο ήταν ο Σέρχιο Γιουλ, τη στιγμή που το μέλλον του είναι αβέβαιο.

Ο Σέρχιο Γιουλ ήταν αυτός που παρουσίασε την εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του πολύπειρου γκαρντ με τη «βασίλισσα» λήγει αυτό το καλοκαίρι και ο σύλλογος εξετάζει τις επιλογές του. Σύμφωνα με τη «Marca», ο Γιουλ θέλει να αγωνιστεί ακόμα μία σεζόν και αν γίνει πράξη θα έχει ακόμα πιο μειωμένο ρόλο την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα το γεγονός ότι παρουσίασε τη φανέλα, είναι «σημάδι» πως θα συνεχίσει τα φοράει τη άσπρη φανέλα και τη νέα σεζόν. Σημειώνεται πως εκτός από τον Γιουλ στη φωτογραφία της παρουσίασης ήταν επίσης, ο Γκαρούμπα, ο Καμπάτσο και ο Ντεκ, ενώ αισθητή ήταν η απουσία του Μάριο Χεζόνια.

Τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του Κροάτη έχουν πάρει... φωτιά και το γεγονός ότι δεν ήταν στην φωτογράφιση «φουντώνει» ακόμα περισσότερο τις φήμες που έχουν να κάνουν σχετικά με το πού θα συνεχίσει την καριέρα του.