Ο Λόνι Γουόκερ σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν υποστηρίζει πως ο 27χρονος γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να επιστρέψει στο ΝΒΑ και «έχει ΝΒΑ out ως τις 15 Ιουλίου».

Να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ σκέφτεται ο Λόνι Γουόκερ σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, αφήνοντας στο τραπέζι ένα συμβόλαιο που του αποφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισραήλ!

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του «είναι υποψήφιος να επιστρέψει στο ΝΒΑ» και εξηγεί πως «έχει ΝΒΑ out με τη Μακάμπι ως τις 15 Ιουλίου».

Στα 7 χρόνια που έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λέικερς, τους Νετς και τους Σίξερς, είχε 10 πόντους μέσο όρο, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague σε 28 παιχνίδια, είχε 15.2 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Πρόθεση της Μακάμπι είναι να κρατήσει τον παίκτη, αλλά φαίνεται πως η επιθυμία της επιστροφής στο ΝΒΑ είναι κάτι που υπάρχει και θα διεκδικηθεί από τον παίκτη μέχρι την τελευταία ημέρα που προβλέπει το συμβόλαιο του στις 15 Ιουλίου.