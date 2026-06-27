Γουόκερ: Σκέφτεται να αφήσει 5 εκατ. δολάρια ετησίως για να επιστρέψει στο ΝΒΑ
Να επιστρέψει στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ σκέφτεται ο Λόνι Γουόκερ σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, αφήνοντας στο τραπέζι ένα συμβόλαιο που του αποφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισραήλ!
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του «είναι υποψήφιος να επιστρέψει στο ΝΒΑ» και εξηγεί πως «έχει ΝΒΑ out με τη Μακάμπι ως τις 15 Ιουλίου».
Στα 7 χρόνια που έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Λέικερς, τους Νετς και τους Σίξερς, είχε 10 πόντους μέσο όρο, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague σε 28 παιχνίδια, είχε 15.2 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχής.
Πρόθεση της Μακάμπι είναι να κρατήσει τον παίκτη, αλλά φαίνεται πως η επιθυμία της επιστροφής στο ΝΒΑ είναι κάτι που υπάρχει και θα διεκδικηθεί από τον παίκτη μέχρι την τελευταία ημέρα που προβλέπει το συμβόλαιο του στις 15 Ιουλίου.
Lonnie Walker IV is a candidate to return to the NBA this summer, league sources say, after the scoring guard played in the EuroLeague last season.
The seven-year NBA vet (10.0 PPG) has an NBA out in his Maccabi Tel Aviv contract until July 15 and is expected to draw interest. pic.twitter.com/EbmLbaECii— Marc Stein (@TheSteinLine) June 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.