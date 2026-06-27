«Ο Ράιτ σε συζητήσεις με τη Βόρεια Μακεδονία για την απόκτηση διαβατηρίου»

Ο Μόουζες Ράιτ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να αποκτήσει διαβατήριο σύμφωνα με το «basketnews».

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται ο Μόουζες Ράιτ για την απόκτηση διαβατηρίου.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει το διαβατήριο της χώρας και σύμφωνα με το «basketnews» αν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα τους επιτρέπεται να θεωρείται Ευρωπαίος παίκτης αντί για παίκτης που εισάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μόουζες Ράιτ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα τη νέα αγωνιστική περίοδο και αν τελικά αποκτήσει το διαβατήριο, οφέλη θα έχει και η ισπανική ομάδα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.