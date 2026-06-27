EuroLeague 2026/27: Όλες οι ημερομηνίες των διπλών αγώνων της νέας αγωνιστικής περιόδου

EuroLeague 2026/27: Όλες οι ημερομηνίες των διπλών αγώνων της νέας αγωνιστικής περιόδου
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Η EuroLeague της νέας χρονιάς αναμένεται πιο ανταγωνιστική καθώς και εξαντλητική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό τον αριθμό των διπλών αγωνιστικών.

Την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν στη EuroLeague θα συμμετάσχουν 20 ομάδες που θα παίξουν 38 αγωνιστικές, προκειμένου να φτάσουν ως το φινάλε της διαδρομής.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό πως θα υπάρξουν 10 «διαβολοβδομάδες», κάνοντας το πρόγραμμα των αγώνων των ομάδων εξαντλητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αρκετοί προπονητές, καθώς και παίκτες εξέφρασαν τα παράπονά τους για τον όγκο των παιχνιδιών, υποστηρίζοντας μάλιστα πως κάνει κακό στους αθλητές.

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Ωστόσο η EuroLeague για ακόμα μία χρονιά όρισε 10 διπλές αγωνιστικές, με την πρώτη «διαβολοβδομάδα» να ξεκινάει στις 29 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στη μόλις «στροφή». Η τελευταία έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 06 Απριλίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των διπλών αγωνιστικών:

  • 29,30/09 - 01/10, 02/10, 2η-3η αγωνιστική
  • 13,14/10 - 15,16/10, 5η-6η αγωνιστική
  • 27,28/10 - 29,30/10, 8η-9η αγωνιστική
  • 17,18/11 - 19,20/11, 12η-13η αγωνιστική
  • 15,16/12 - 17,18/12, 17η-18η αγωνιστική
  • 12,13/01 - 14,15/01/2026, 22η-23η αγωνιστική
  • 02,03/02 - 04,05/02/2026, 26η-27η αγωνιστική
  • 09,10/03 - 11,12/03/2026, 30η-31η αγωνιστική
  • 23,24/03 - 25,26/03/2026, 33η-34η αγωνιστική
  • 06,07/4 - 08,09/04/2026, 36η-37η αγωνιστική
@Photo credits: INTIME
     

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