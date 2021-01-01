Το έμμεσο σχόλιο του Φουρνιέ μετά τη συμφωνία του Φαλ με τον Παναθηναϊκό
Ο Εβάν Φουρνιέ έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague στο Telekom Center Athens και το πρωτάθλημα με τον ίδιο να είναι ο MVP και στις δυο «κούπες», σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη συμφωνία του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ που θα έχει αντίπαλο τη νέα σεζόν τον συμπατριώτη του στην Ελλάδα, αλλά και στην Euroleague έγραψε στο «Χ» το εξής: «Ξέρω ότι συνέβησαν πολλά σήμερα… αλλά σήμερα δοκίμασα για πρώτη φορά παπουτσάκια».
Μάλιστα, φρόντισε να συνοδεύσει το σχόλιο του μ’ ένα πιάτο εξαιρετικό όπως είναι οι μελιτζάνες παπουτσάκια.
I know a lot has happened today… but I had papoutsakia for the first time today😱😱😱😱 pic.twitter.com/qbXRFotnuk— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 24, 2026
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