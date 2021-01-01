Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ένα έμμεσο σχόλιο για το deal του συμπατριώτη του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό επιστρατεύοντας και τα... παπουτσάκια.

Ο Εβάν Φουρνιέ έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague στο Telekom Center Athens και το πρωτάθλημα με τον ίδιο να είναι ο MVP και στις δυο «κούπες», σχολίασε με τον δικό του τρόπο τη συμφωνία του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ που θα έχει αντίπαλο τη νέα σεζόν τον συμπατριώτη του στην Ελλάδα, αλλά και στην Euroleague έγραψε στο «Χ» το εξής: «Ξέρω ότι συνέβησαν πολλά σήμερα… αλλά σήμερα δοκίμασα για πρώτη φορά παπουτσάκια».

Μάλιστα, φρόντισε να συνοδεύσει το σχόλιο του μ’ ένα πιάτο εξαιρετικό όπως είναι οι μελιτζάνες παπουτσάκια.