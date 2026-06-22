Ο Εβάν Φουρνιέ κράτησε το λόγο του και άφησε τον μπαρμπέρη του να... παίξει με το μούσι του οδηγώντας σε μια εντυπωσιακή αλλαγή.

Ο Εβάν Φουρνιέ προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στο μούσι του που αποτελεί σήμα κατατεθέν του σούπερ σταρ του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος άσος έχασε το στοίχημα που είχε βάλει με την μπαρμπέρη του Mokka πριν από το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και έπρεπε να κρατήσει την υπόσχεση του, την ίδια στιγμή που ο Μουσταφά Φαλ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους».

Ο Φουρνιέ, τότε, του υποσχέθηκε πως θα τον αφήσει να κάνει ό,τι θέλει στο μούσι του αν η ομάδα του πάρει την Ευρωλίγκα! Ο Ολυμπιακός όχι μόνο κατέκτησε το Ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά ο ίδιος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Final Four.

Έτσι, ο 33χρονος άσος του Ολυμπιακού αφέθηκε στα καλά χέρια του Mokka, ο οποίος του έβαψε το μούσι κατακόκκινο με το αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται στο Instagram.

