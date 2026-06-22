Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναλύοντας το πλάνο του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία.

Μήνυμα αισιοδοξίας προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στα social media, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έκανε μια σύντομη αναδρομή στα σημαντικότερα ορόσημα της τελευταίας τριετίας για τον σύλλογο, συνδέοντας κάθε χρονιά με μια ξεχωριστή επιτυχία. Όπως ανέφερε, το 2024 ήταν η χρονιά της κατάκτησης της EuroLeague, το 2025 εκείνη της μεταμόρφωσης του ΟΑΚΑ σε ένα από τα πιο σύγχρονα μπασκετικά γήπεδα της Ευρώπης, ενώ το 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή του «Βασιλιά», αναφερόμενος φυσικά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με τη φράση «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», στέλνοντας το σύνθημα για τη νέα εποχή που ανοίγεται στον Παναθηναϊκό.