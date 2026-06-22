Ομπράντοβιτς σε Γιαννακόπουλο: «Συγγνώμη, λάθος μου, ξέχασα τα γενέθλιά σου»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε συγγνώμη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για το γεγονός πως ξέχασε τα γενέθλια του, με το κλίμα μεταξύ των δυο ανδρών να είναι φανταστικό.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και έχει κλέψει την παράσταση!

Στο Telekom Center Athens γίνεται η παρουσίαση του Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον κόσμο του τριφυλλιού να αποθεώνει τον Ζοτς με το που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του, ο Σέρβος head coach αστειεύομενος ζήτησε συγγνώμη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ξέχασε τα γενέθλια του σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο.

«Επέστρεψε η αγάπη μας - Ήταν υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού!», είπε μεταξύ άλλων για τον Ομπράντοβιτς ο Γιαννακόπουλος.