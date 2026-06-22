Η ΚΑΕ Παναθηναϊκος θα ανοίξει το T-Center για τους φιλάθλους του με σκοπό να αποθεωθεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην παρουσίαση του.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και πλέον στόχος είναι ο Σέρβος head coach να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης στον πάγκο του τριφυλλιού.

Η πράσινη ΚΑΕ έχει προγραμματίσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ αναμένεται θερμή υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς. Οι φίλαθλοι του τριφυλλιού δεν... κρατιούνται!

Έτσι η ΚΑΕ αποφάσισε να ανοίξει το T-Center για τον κόσμο των πράσινων για να μπορέσουν να αποθεώσουν τον θρυλικό head coach που επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έχει πανηγυρίσει 5 τρόπαιο Euroleague. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα είναι στην εξέδρα και θα δείξουν την αγάπη τους για άλλη μια φορά προς τον Ζοτς. Θα φανεί ποιες εξέδρες και πόσες θα ανοίξουν!