Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλά για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οι λέξεις είναι πάντα ίδιες: σεβασμός, αναγνώριση και εκτίμηση.

Η πραγματικότητα της 21ης Ιουνίου 2026 ξεπέρασε κάθε φαντασία, καθώς 14 χρόνια μετά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ξανά προπονητής του Παναθηναϊκού αλλάζοντας τις ισορροπίες στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή.

Καπού εκεί, δύο μεγάλες προσωπικότητες, εκείνες του «Ζοτς» και του Γιώργου Μπαρτζώκα θα συγκρούονται για χάρη των... αιώνιων ντέρμπι, όμως η αναγνώριση του ενός προς τον άλλον ξεπερνά το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή το χρώμα της φανέλας. Η σχέση τους περιγράφεται από αλληλοεκτίμηση και σεβασμό.

Οι δυο τους έχουν βρεθεί πολλές φορές αντίπαλοι στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο ένας αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης, ο άλλος έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προπονητές της σύγχρονης εποχής κι όμως, κάθε φορά που καλούνται να μιλήσουν ο ένας για τον άλλον, οι λέξεις που κυριαρχούν είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση.

Δεν είναι μυστικό ότι ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» δεν μοιράζει εύκολα κομπλιμέντα. Όταν έχεις εννέα ευρωπαϊκά τρόπαια στην τροπαιοθήκη σου, το κριτήριό σου για το τι συνιστά «καλό μπάσκετ» είναι σχεδόν απόλυτο. Γι' αυτό και τα λόγια του το 2023 είχαν ξεχωριστή βαρύτητα. Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά Προπονητής της Χρονιάς στην Euroleague, ο Σέρβος τεχνικός δεν δίστασε να τον εκθειάσει.

«Δικαίως ο Μπαρτζώκας αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Euroleague. Είχαν μια εξαιρετική σεζόν και εκείνος σημαντική συμβολή για τη σεζόν που έκαναν. Άλλωστε ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της regular season».

Έναν χρόνο αργότερα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Όταν ζητήθηκε από τον Μπαρτζώκα να ξεχωρίσει τον καλύτερο προπονητή που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, η απάντηση ήταν άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Στο επίπεδο της Euroleague υπάρχουν μόνο εξαιρετικοί προπονητές που αξίζουν όλοι τους σεβασμό. Αν θα πρέπει να ξεχωρίσω κάποιον, αυτός θα είναι δικαιωματικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τις εννέα Euroleague που έχει κατακτήσει».

Tώρα, η μοίρα τα φέρνει ξανά έτσι ώστε οι δύο άνδρες να βρεθούν απέναντι. Μόνο που αυτή τη φορά το σκηνικό έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο όπου έχτισε το μεγαλύτερο κομμάτι του μύθου του, ενώ απέναντί του θα βρίσκεται ο Μπαρτζώκας, ο άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης και τον έχει επαναφέρει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της διοργάνωσης.