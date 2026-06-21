Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά στο προσκήνιο στιγμές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην EuroLeague. Ανάμεσά τους και το θρυλικό τάιμ άουτ της Φενέρμπαχτσε στο Τελ Αβίβ το 2018, όταν ο «Ζοτς» ξέσπασε στον Κώστα Σλούκα.

Η μπασκετική μοίρα παίζει συχνά τα πιο ανατρεπτικά παιχνίδια και η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όπου θα συναντήσει ξανά τον Κώστα Σλούκα, ανοίγει το χρονοντούλαπο των αναμνήσεων. Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του «τριφυλλιού» μετατρέποντάς το σε απόλυτο μεγαθήριο την πρώτη δεκαετία του αιώνα, κουβαλάει μαζί του μια μυθική κληρονομιά γεμάτη τίτλους, αλλά και στιγμές που έχουν γράψει τη δική τους, ξεχωριστή ιστορία εντός κι εκτός παρκέ.

Μεταξύ αυτών, οι μνημειώδεις εκρήξεις του Σέρβου τεχνικού που άφησαν εποχή και μια από τις πιο εμβληματικές, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έλληνα αρχηγό του τριφυλλιού, μας γυρίζει πίσω στον Νοέμβριο του 2018, σε ένα αξέχαστο βράδυ στο Τελ Αβίβ.

Ήταν η 9η αγωνιστική της Euroleague και η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπιζε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, γεγονός που άρχισε να προκαλεί εκνευρισμό στον πάγκο των Τούρκων. Δεν ήθελε και πολύ ο «Ζοτς» να γίνει... μπαρούτι και καλώντας τάιμ άουτ έμελλε να γίνει viral!

Ο Σέρβος τεχνικός έγινε έξαλλος και στράφηκε προς τον Σλούκα εξαπολύοντας έναν μονόλογο που έμεινε στην ιστορία: «Τι θέλεις Κώστα; Τώρα με ρωτάς τι να παίξεις, ε; Όλη σου τη ζωή θα περιμένεις τις οδηγίες μου! Όλη σου τη ζωή, όλοι σας! Όχι μόνο όταν έχετε πρόβλημα, ΟΚ;».

Αυτό το ξέσπασμα του Ομπράντοβιτς είχε σκοπό να αφυπνίσει τους παίκτες του λειτουργώντας σαν... ηλεκτροσόκ, όπως κι έγινε με τη Φενέρ να γυρίζει το ματς και να καταφέρνει να αποδράσει από το Ισραήλ με τη νίκη (70-74) με τον Κώστα Σλούκα να πρωταγωνιστεί στο εν λόγω παιχνίδι με 18 πόντους όντας ο πρώτος σκόρερ.