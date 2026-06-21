Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός! Ποια ήταν τα κατορθώματα που τον έκαναν να είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν 14 χρόνια για να ξαναδούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας. Η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού είναι γεγονός! Ο «Ζοτς» είναι και πάλι στο «τριφύλλι», προκειμένου να επαναφέρει τον σύλλογο ξανά στην κορυφή.

Στα 66 του χρόνια φτάνει στον Παναθηναϊκού ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη και αν πετύχει έστω τα μισά από ότι στην πρώτη του θητεία, σίγουρα θα πρέπει να του… χτίσουν άγαλμα στο «Telekom Center Athens».

Τι κατάφερε στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό

Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια και συγκεκριμένα το 1999, όταν ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, αποφάσισαν να κάνουν τα πάντα, προκειμένου να ξαναδούν τους «πράσινους» στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να καταφέρουν να πρωταγωνιστούν.

Και πράγματι αυτό πέτυχαν. Η έλευση του «Ζοτς» στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε από την πρώτη κιόλας χρονιά με το 2ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Παναθηναϊκού, κόντρα στη Μακάμπι και με πρωτάθλημα στην Ελλάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έφτασε μια… ανάσα από το triple crown, όμως ήρθε η ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στη δεύτερη χρονιά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως στην παρθενική σεζόν του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό. Στο Κύπελλο η ιστορία επαναλήφθηκε με ήττα από την ΑΕΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εκτός από αυτό, ήρθε και η ήττα από τη Μακάμπι στον τελικό της Σουπρολίγκα.

Με το πρωτάθλημα να έχει απομείνει ως ο μοναδικός στόχος και τίτλος, ο Παναθηναϊκός, παρότι δυσκολεύεται καταφέρνει εν τέλει να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 3-2 στη σειρά και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος.

Η τρίτη χρονιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ως η πιο απρόσμενη και αναμφίβολα και πιο επεισοδιακή. Στον θεσμό του Κυπέλλου αποτυγχάνει, καθώς αποκλείεται από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά και στρέφει όλη το βάρος στην κατάκτηση των δύο τροπαίων, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.

Φτάνει ως το Final Four της Μπολόνια ως αουτσάιντερ και έρχεται αντιμέτωπος με δύο μεγαθήρια, όπως είναι η Μακάμπι και η Σούπερ Μπολόνια. Στον ημιτελικό κάνει το πρώτο… θαύμα και πετάει εκτός τους Ισραηλινούς και στον μεγάλο τελικό πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του και να αποκλείσει την παρέα του Τζινόμπιλι.

Κι όμως τα κατάφερε! Σε έναν απίστευτο τελικό η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρότι βρισκόταν πίσω στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καταφέρνει να κάνει την ολική ανατροπή και να… ράψει το τρίτο ευρωπαϊκό του και το 5ο για τον «Ζοτς» ο οποίος έγινε ο πρώτος που ξεπερνά τις τέσσερις κατακτήσεις Ευρωλίγκα.

Η υπερπροσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, δεν τους άφησε ενέργεια για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπου αποκλείονται στα ημιτελικά κόντρα στον Ολυμπιακό και κλείνουν πρόωρα τη σεζόν.

Τη χρονιά 2002-03 η ευρωπαϊκή παρουσία του τελειώνει γρήγορα στη φάση των 16, ωστόσο κάνει το double στην Ελλάδα με πρωτάθλημα και Κύπελλο, για πρώτη φορά έπειτα από το 1982 και κλείνει πετυχημένα ακόμα μία σεζόν.

Η σεζόν του 2003-2004 μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη, καθώς αποκλείεται και πάλι στη φάση των 16 στην Ευρωλίγκα, όμως φτάνει εύκολα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κόντρα στο Μαρούσι.

Το 2004 ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό με την… ιστορική έλευση του Δημήτρη Διαμαντίδη. Τη συγκεκριμένα χρονιά, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φτάνει στο Final Four της Ευρωλίγκα, όμως χάνει στον ημιτελικό από τη Μακάμπι, αλλά αποχαιρετά τη διοργάνωση με μια μυθική ανατροπή κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μικρό τελικό και την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα για ακόμα μία σεζόν είναι κυρίαρχος, κατακτώντας το double.

Έναν χρόνο αργότερα καταφθάνει στον Παναθηναϊκό και ο Βασίλης Σπανούλης. Στην Ευρωλίγκα, μένει εκτός Final Four, όμως για ακόμα μία σεζόν στην Ελλάδα δείχνει πόσο πολύ υπερτερεί κόντρα στους αντιπάλους του, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στους τελικούς του πρωταθλήματος με 3-0 και το Μαρούσι στον τελικό του Κυπέλλου, κατακτώντας για άλλη μία χρονιά το double.

Η σεζόν 2006-07 πρέπει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στα βιβλία του Παναθηναϊκού. Η διοργάνωση του Final Four της Ευρωλίγκα, γίνεται στην Ελλάδα και οι «πράσινοι», παρουσιάζουν μια ομάδα που κυριαρχεί απόλυτα και φτάνει ως τον τελικό.

Εκεί βρίσκουν απέναντί τους την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και σε έναν συναρπαστικό τελικό στο τέλος κερδίζουν με 93-91, κάνοντας τα ευρωπαϊκά τέσσερα, με τον «Ζοτς» να φτάνει τα έξι προσωπικά.

Η χρονιά κλείνει με θριαμβευτικό τρόπο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ήδη του Κύπελλο κόντρα στο Ρέθυμνο και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, παρότι δύσκολα επικρατεί του Ολυμπιακού με 3-2 στη σειρά και κάνει το απόλυτο triple crown για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο Ομπράντοβιτς επαναλαμβάνει ότι είχε πετύχει με την Παρτίζαν 15 χρόνια μετά.

Η αμέσως επόμενη σεζόν, παρότι δεν έχει ευρωπαϊκό τίτλο, αφού υπάρχει αποκλεισμός μια… ανάσα πριν τους 8, έχει εγχώριους τίτλους με πρωτάθλημα και Κύπελλο, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το 2008-09 μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί με τη σεζόν 2006-2007. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο Final Four του Βερολίνου, επικρατώντας στον ημιτελικό που ήταν ελληνικός «εμφύλιος» του Ολυμπιακού και φτάνει ως τον τελικό με την ΤΣΣΚΑ.

Παρότι έχει προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, η ρωσική ομάδα επιστρέφει στην αναμέτρηση, όμως το ευρωπαϊκό δεν χάνεται από τον Παναθηναϊκό και… ράβει το 5ο.

Η χρονιά κλείνει με το double, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει το δεύτερο triple crown της ιστορίας του και το 3ο του Ομπράντοβιτς (δεύτερο με τον Παναθηναϊκό).

Η χρονιά 2009-2010, έχει πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρωλίγκα και μετά από πολλά χρόνια χάνεται το Κύπελλο, ενώ το πρωτάθλημα δεν ολοκληρώνεται, καθώς υπάρχει διακοπή στον τέταρτο τελικό και στέφεται για ακόμη μία σεζόν πρωταθλητής.

Το 2010-2011 έρχεται η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, όμως έρχεται το 6ο ευρωπαϊκό με την υπογραφή του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού»… οδηγεί την ομάδα προς το 6ο και το 8ο του «Ζοτς» κόντρα στη Μακάμπι.

Το Κύπελλο χάνεται από τον Ολυμπιακό, όμως το πρωτάθλημα… βάφεται πράσινο.

Η επόμενη χρονιά 2011-12 έμελλε να αποτελέσει την τελευταία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Κατακτά το Κύπελλο, όμως στην Ευρωλίγκα θα ηττηθεί η ομάδα του από την πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ.

Το ελληνικό πρωτάθλημα το κατακτά ο Ολυμπιακός με 3-2 στη σειρά και κάπου εκεί είναι το «αντίο» του Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος αποχωρεί στις 12 Ιουνίου του 2012, έχοντας κατακτήσει 23 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα και 5 ευρωπαϊκά και έχει ρεκόρ 358 νικών σε 418 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η πιο «χρυσή εποχή» του Παναθηναϊκού έχει την υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που έκανε το «τριφύλλι» απόλυτο πρωταγωνιστή, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στα 13 χρόνια που αποτέλεσε προπονητής του Παναθηναϊκό, αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρονιά κατέκτησε και από ένα τρόπαιο.

Η νέα… εποχή του «Ζοτς» ξεκινάει γεμάτη αισιοδοξία, ανυπομονησία και προσδοκίες για τον Παναθηναϊκό, που ελπίζει να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού, αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.