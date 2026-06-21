Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ως αντίπαλος τα χρόνια που ήταν μακριά από τον πάγκο του «τριφυλλιού».

Στις 12 Ιουνίου του 2012 ο τεράστιος Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος τεχνικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταύτισε το όνομά του με τους «πράσινους» περισσότερο από τον καθένα, καθώς αποτελεί τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών, αλλά και του Παναθηναϊκού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό να… μετακομίσει στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε. Η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπος με την ομάδα που ανέδειξε, αλλά και πέτυχε περισσότερο από κάθε άλλη ήταν στις 23 Ιανουαρίου του 2014, όπου η Φενέρμπαχτσε φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό στην Κωνστινούπολη. Η ομάδα του «Ζοτς» κυριάρχησε και κέρδισε στην πρώτη τους συνάντηση.

Όταν το ΟΑΚΑ λύγισε…

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Μαρτίου 2014. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ μετά την 13ετή θητεία του στο «τριφύλλι». Πάνω από 15.000 φίλοι των «πρασίνων» τραγουδούσαν «Φέρτον πάλι πίσω Γιαννακόπουλε» και αρκετοί είχαν δάκρυα συγκίνησης στα μάτια τους.

«Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για μένα αυτό απόψε; Σας αγαπάω πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ!», ήταν τα λόγια του Ζέλικο, με δάκρυα στα μάτια του και τον ίδιο να «κοκκινίζει» αυτή τη φορά όχι από νεύρα, αλλά από χαρά και συγκίνηση.

Ο «Ζοτς» πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για πρώτη φορά ελληνικά, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του στους οπαδούς του Παναθηναϊκού για όσα έζησε την εποχή που υπήρξε προπονητής της ομάδας.

Για την ιστορία ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 76-67 στη αναμέτρηση που θα μείνει στην… ιστορία για την αποθέωση του Σέρβου τεχνικού, από τους χιλιάδες φίλους των «πρασίνων».

Η αμέσως επόμενη παρουσία του στο ΟΑΚΑ ήταν στις 30 Οκτώβρη, όταν ο μεγάλος «Ζοτς» ηττήθηκε για ακόμη μία φορά από την ομάδα της… καρδιάς του. Ο Παναθηναϊκός με 20 πόντους του Σλότερ κυριάρχησε και πήρε μια εύκολη νίκη με 91-73.

Στις 04 Δεκεμβρίου του 2014 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες του κόντρα στον Παναθηναϊκό, με διαφορά 22 πόντων μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Το τελικό σοκρ 84-62 αποτυπώνει την προβληματική εικόνα του «τριφυλλιού» εκείνη την εποχή.

Η επόμενη συνάντησή τους ήταν ξανά επί τουρκικού εδάφους στις 30 Δεκεμβρίου 2015, όταν και πάλι η Φενέρμπαχτσε κέρδισε τον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από δύο ήττες σερί ήττες στις τελευταίες τους αναμετρήσεις, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 76-71 στο TOP-16 του θεσμού τότε. Το ίδιο συνέβη και στις 16 Δεκεμβρίου του 2016 όταν και πάλι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τους Τούρκος μέσα στο «σπίτι» του με 81-70.

Το 2017 ήταν η χρονιά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν περισσότερες φορές από κάθε άλλη χρονιά, καθώς βρέθηκαν μαζί στα play-offs.

Ήταν η σεζόν που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς… οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό της πόλης τον Ολυμπιακό.

Για να φτάσει όμως στον τελικό είχε παρουσιάσει μια φοβερή εικόνα, καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και το ίδιο είχε κάνει και κόντρα στον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια.

Η νίκη της Φενέρ με 84-63 έδειξε την ανωτερότητα που είχε από την αρχή έως το φινάλε της χρονιάς.

Η σειρά των play-offs του 2017

Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε έπαιξαν στα playoffs της EuroLeague το 2017, με τους «πράσινους» να έχουν πλεονέκτημα έδρας. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το πρώτο κιόλας παιχνίδι κατάφερε να «σπάσει» το αβαντάζ του «τριφυλλιού» και με τη νίκη τους στο ΟΑΚΑ έβαλε τις βάσεις για το Final Four το οποίο θα διεξαγόταν στην πόλη τους.

Δύο μέρες αργότερα η Φενέρ του «Ζοτς» πραγματοποίησε δεύτερο συνεχόμενο break στο παλιό σπίτι του προπονητή της και ήταν μια… ανάσα από το να βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Το αποκορύφωμα ήταν στην Τουρκία. Όταν η Φενέρμπαχτσε… διέλυσε τον Παναθηναϊκό στην έδρα της με 79-61, ο «Ζοτς»… πλήγωσε την παλιά του ομάδα και ανάγκασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δώσει εντολή η αποστολή να γυρίσει με πούλμαν η αποστολή από την Κωνσταντινούπολη.

Μετά τη αποτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία του 2017, η επόμενη σεζόν βρήκε τον Παναθηναϊκό απέναντι στον «Ζοτς»,παίρνοντας μια «μίνι» εκδίκηση και κερδίζοντας στο ΟΑΚΑ με 70-68. Στη ρεβάνς του δεύτερου γύρου της EuroLeague, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 67-62.

Από εκείνη τη μέρα και μετά Παναθηναϊκός και Ομπράντοβιτς με Φενέρμπαχτσε, συναντήθηκαν άλλες τέσσερις φορές, και είχαν από δύο νίκες και δύο ήττες ο καθένας.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από τον τουρκικό σύλλογο το καλοκαίρι του 2020 όπου συνολικά κατέκτησε 11 τίτλους.

Συνολικά ο Ομπράντοβιτς αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό ως προπονητής με τη Φενέρμπαχτσε 17 φορές και μέτρησε 10 νίκες και επτά ήττες.

Παρτίζαν - Ζοτς VS Παναθηναϊκός

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από την αποχώρηση του από τη Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε στη χώρα του για λογαριασμό της Παρτίζαν. Το πρώτο ματς που έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει μείνει στη μνήμη αρκετών φιίλων του «τριφυλλιού».

Στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που έλαβε μέρος στο Καλλιμάρμαρο οι «πράσινοι» κάλεσαν την ομάδα του «Ζοτς» και φυσικά ο Σέρβος έδωσε το «παρών» σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Για την ιστορία ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 89-85.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες άλλες οκτώ φορές με τον Ομπράντοβιτς να κερδίζει τις πέντε εξ αυτών.

Η πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους ήταν στις 25 Νοεμβρίου του 2025, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν με 91-69 στην 13η αγωνιστική της EuroLeague και αυτή έμελλε να γίνει η τελευταία φορά που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού.



