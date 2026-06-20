Ολυμπιακός: Το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Φαλ στη EuroLeague

Ολυμπιακός: Το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Φαλ στη EuroLeague

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Μουστάφα Φαλ στη EuroLeague.

Μετά το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μοσυτάφα Φαλ, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευε νέο βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Γάλλου στη EuroLeague.

Έπειτα από μια πενταετία, ο Γάλλος αποχωρεί, έχοντας κατακτήσει: τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026.

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Φαλ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του, ενώ τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

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Δείτε το βίντεο:

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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