Ολυμπιακός: Το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Φαλ στη EuroLeague
Μετά το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μοσυτάφα Φαλ, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευε νέο βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Γάλλου στη EuroLeague.
Έπειτα από μια πενταετία, ο Γάλλος αποχωρεί, έχοντας κατακτήσει: τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026.
Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Φαλ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του, ενώ τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.
Δείτε το βίντεο:
📽️ A journey full of unforgettable @EuroLeague moments.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 20, 2026
Thank you for everything, @moustaphafall15 . ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/RdttJpxMu4
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