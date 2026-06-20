Ο Μάριο Χεζόνια έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η Marca γράφει πως είναι πιθανή η αποχώρηση του.

Η φετινή καταστροφική σεζόν (χωρίς τίτλο) της Ρεάλ Μαδρίτης οδηγεί σε σαρωτικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, μετά την «ψήφο εμπιστοσύνης» της διοίκησης στον Σέρτζιο Σκαριόλο. Παρότι οι αλλαγές ξεκίνησαν σε επίπεδο άσκησης διοίκησης αφού, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ παραιτήθηκε από τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή, με τον Ρούντι Φερνάντεθ, να τον αντικαθιστά, στο «κάδρο μπήκαν και οι παίκτες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Marca» πέραν των Τσούμα Οκέκε, Τρέι Λάιλς και Ντέιβιντ Κράμερ, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον σύλλογο μέσα στο καλοκαίρι και ο Μάριο Χεζόνια!

Ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ αγωνίζεται στη «βασίλισσα» από το καλοκαίρι του 2022, ενώ τη φετινή σεζόν που ήταν από τις καλύτερες της καριέρας του είχε 13.3 πόντους μέσο όρο, 4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague, συμβάλλοντας τα μέγιστα, προκειμένου να φτάσει η Ρεάλ μέχρι τον τελικό του Final Four στο Telekom Center Athens.

Προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται στους υπό αποχώρηση παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς έχει άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο (2.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) και δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει.

Μπορεί στο ξεκίνημα της σεζόν να δοκιμάστηκε η σχέση του με τον Ιταλό προπονητή, όσον αφορά το ρόλο του, αλλά πλέον φαίνεται πως υπάρχει καλή χημεία μεταξύ τους και αμοιβαίος σεβασμός. Ο Χεζόνια έκανε μια εξαιρετική χρονιά και δύσκολα θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ, καθώς εάν αυτό συμβεί τότε το ΝΒΑ θα αποτελέσει την προτεραιότητα του.

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον προπονητή του και το συμβόλαιο του είναι ισχυρό το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης.