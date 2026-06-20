Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις.

Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Γκριγκούνις, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από το πέντε χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να αποχαιρετήσει τον Λιθουανό φόργουορντ.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε το τρίποντο του Γκριγκόνις μέσα στο Πριγκιπάτο, κόντρα στη Μονακό, που είχε χαρίσει τη νίκη στο «τριφύλλι».

Δείτε το σουτ του Γκριγκόνις: