Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις με το buzzer beater του στο Μονακό

Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις με το buzzer beater του στο Μονακό

Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις με το buzzer beater του στο Μονακό
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις.

Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Γκριγκούνις, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από το πέντε χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να αποχαιρετήσει τον Λιθουανό φόργουορντ.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε το τρίποντο του Γκριγκόνις μέσα στο Πριγκιπάτο, κόντρα στη Μονακό, που είχε χαρίσει τη νίκη στο «τριφύλλι».

Δείτε το σουτ του Γκριγκόνις:

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@Photo credits: stolis
     

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