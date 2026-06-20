Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις με το buzzer beater του στο Μονακό
Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριους Γκριγκούνις, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από το πέντε χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να αποχαιρετήσει τον Λιθουανό φόργουορντ.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε το τρίποντο του Γκριγκόνις μέσα στο Πριγκιπάτο, κόντρα στη Μονακό, που είχε χαρίσει τη νίκη στο «τριφύλλι».
Δείτε το σουτ του Γκριγκόνις:
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One of the craziest game winners in recent memory 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) June 20, 2026
Grigonis departs @Paobcgr returning to @bczalgiris pic.twitter.com/pvT9SJ6srD
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