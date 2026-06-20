Φουρνιέ: «Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε μαζί»

Ο Εβάν Φουρνιέ μέσω ανάρτησης στο Instagram, ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη στήριξη που έδειξε στην ομάδα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Εβάν Φουρνιέ ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ανέβασε ορισμένες φωτογραφίες από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αναφέρθηκε στους οπαδούς των Πειραιωτών.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Με καύσιμο την αγάπη, με κινητήρια δύναμη τη φιλοδοξία και με οδηγό τη θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το γιορτάσουμε μαζί. Τα λέμε σύντομα!»