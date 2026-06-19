Πρόεδρος Παρτίζαν για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στη Σερβία: «Δεν θα σχολίαζα τις φήμες στα ΜΜΕ»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς απάντησε σχετικά με την πιθανή επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της σέρβικης ομάδας.

Αδιαμφισβήτητα το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες. Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς σε συνέντευξή του στο «Zurnal», ρωτήθηκε για την πιθανή επιστροφή του «Ζοτς» στον σέρβικο σύλλογο.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε λέγοντας:

«Δεν θα σχολίαζα τις φήμες στα ΜΜΕ, ειδικά όταν προέρχονται από άλλες χώρες και όταν δεν έχουμε επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους. Η Παρτίζαν έχει τους δικούς της στόχους και τη δική της πορεία. Εστιάζουμε σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε και σε αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του συλλόγου. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε»

Και πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Η επιτυχία ενός σπουδαίου συλλόγου δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα της δουλειάς ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι παίκτες, οι εργαζόμενοι και οι οπαδοί έχουν όλοι τον ρόλο τους στην οικοδόμηση της Παρτιζάν.

Σίγουρα, οι οπαδοί μας, καθώς και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχουν συμβάλει σημαντικά στη θέση που έχει σήμερα η Παρτιζάν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό και ευγνωμοσύνη».