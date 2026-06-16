H Ένωση Παικτών της Εuroleague τα βραβεία για τη σεζόν που τελείωσε.

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία της Ένωσης Παικτών της Euroleague. Ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού έκανε δικό του το βραβείο «Fair Play», αφού συγκέντρωσε το 26% των ψήφων.

Ο Ζαν Μοντέρο που εντυπωσίασε στη Euroleague τη σεζόν που πέρασε και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος με ποσοστό που ξεπέρασε το 50% και έφτασε στο 57%.

Τέλος ο Σενγκέλια πήρε βραβεία ως ο παίκτης που αποπνέει μεγαλύτερο σεβαρμό. Ο Γεωργιανός κατάφερε να μαζέψει το 41% των ψήφων για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την Ένωση Παικτών.