Ένωση Παικτών Εuroleague: Βραβείο fair play ο Γουόκαπ, κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος ο Μοντέρο
Ανακοινώθηκαν τα βραβεία της Ένωσης Παικτών της Euroleague. Ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού έκανε δικό του το βραβείο «Fair Play», αφού συγκέντρωσε το 26% των ψήφων.
Ο Ζαν Μοντέρο που εντυπωσίασε στη Euroleague τη σεζόν που πέρασε και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος με ποσοστό που ξεπέρασε το 50% και έφτασε στο 57%.
Τέλος ο Σενγκέλια πήρε βραβεία ως ο παίκτης που αποπνέει μεγαλύτερο σεβαρμό. Ο Γεωργιανός κατάφερε να μαζέψει το 41% των ψήφων για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την Ένωση Παικτών.
First 2026 ELPA Players’ Choice Award “FAIR PLAY” goes to @twalkup23 🙌— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 15, 2026
With 26% of the votes.
Sponsored by @freenowbylyft 🤝
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/uErE1kQdMX
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