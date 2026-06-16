Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ζητήσει να παίξει όσο περισσότερα ματς γίνεται στο ξεκίνημα της σεζον εκτός έδρας λόγω των εργασιών του ΣΕΦ.

«Ήταν το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ όπως το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι εργασίες. Όταν μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους. Θα συνεχίσουμε», είχαν πει οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Stoiximan GBL.

Και ήδη έχουν αρχίσει οι αλλαγές στο γήπεδο. Ξεκίνησαν οι εργασίες ήδη στο ΣΕΦ, ενώ έχει αφαιρεθεί και το παρκέ, τα κορτ σιτς και τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Επίσης έχει τυλιχθεί το cube για προστασία, όπως έκανε γνωστό και το Gazzetta μέσω video.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ζητήσει από Euroleague και ΕΣΑΚΕ να παίξει όσο περισσότερα ματς γίνεται το πρώτο δίμηνο της νέας σεζόν εκτός έδρας λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ και μέχρι να αποφασιστεί ποια θα είναι η προσωρινή του έδρα.

Η SUNEL Arena είναι μεταξύ των εδρών που προτιμά η ομάδα των Ερυθρολεύκων εντός Λεκανοπεδίου, χωρίς ακόμα πάντως τίποτα να είναι σίγουρο και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά για το που θα παίζει η ομάδα του Πειραιά τη νέα σεζόν.

