Kοντός για Άταμαν: «Οι μέρες που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας»
Ο Εργκίν Άταμαν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ανοίγοντας παράλληλα και τον δρόμο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο GM των πράσινων, Δημήτρης Κοντός μέσω ανάρτησης είπε το δικό του αντίο στον Τούρκο τεχνικό.
«Οι μέρες που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές και στο μυαλό μας. Αυτό το κεφάλαιο των τριών χρόνων που πορευτήκαμε μαζί θα μείνει αξέχαστο», έγραψε.
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