Γιανακόπουλος για Άταμαν: «Σε ευχαριστώ που πίστεψες στο όνειρό μου, σε ευχαριστώ για τις καλύτερες αναμνήσεις»

Λίγο μετά το «διαζύγιο» με τον Εργκίν Άταμαν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση για να ευχαριστήσει τον Τούρκο τεχνικό.

Παναθηναϊκός και Άταμαν «χώρισαν» τους δρόμους τους ύστερα από τρία χρόνια και με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Euroleague το 2024. Είναι γνωστή και η άριστη σχέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Τούρκο προπονητη.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό του «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που επανέφερε τους πράσινους στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου για τον Άταμαν

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστούμε, Εργκίν.

Πάντα ήξερα ότι ο συνδυασμός των χαρακτήρων μας, της νοοτροπίας νικητή που έχουμε και του μπασκετικού μας μυαλού θα δημιουργούσε μια ομάδα πρωταθλητισμού.

Ως επικεφαλής του οργανισμού, θυμάμαι μέχρι σήμερα δύο στιγμές ιδιαίτερα έντονα...

Η πρώτη ήταν την πρώτη μου χρονιά, όταν οι αντίπαλοί μας ονειρεύονταν δυναστείες και εμείς, με άρτζι μπούρτζι και λουλάς τους σκουπίσαμε με 3-0.

Η δεύτερη, και μακράν η πιο απολαυστικά σκληρή, ήταν όταν εκείνοι έχτιζαν αγάλματα για τον Μίτσιτς και τον Γιουλ, ενώ εμείς κατακτούσαμε ξανά τον τίτλο στην πρώτη μας κοινή προσπάθεια, ξεκινώντας από το -17.

Σε ευχαριστώ που πίστεψες στο όνειρό μου.

Σε ευχαριστώ για τις καλύτερες αναμνήσεις.»