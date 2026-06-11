Ο Εντουάρντο Πορτέλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την οικογένεια της EuroLeague να θρηνεί τον χαμό του ιστορικού παράγοντά της.

Ο Εντουάρντο Πορτέλα, ο ιστορικός παράγοντας που ίδρυσε την ULEB και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της EuroLeague, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο Πορτέλα αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στην διαμόρφωση της EuroLeague, όπως και στην δημιουργία της ACB, με τον χαμό του να σκορπά θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague για τον χαμό του Εντουάρντο Πορτέλα:

Η Euroleague Basketball ενώνεται με την ισπανική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικογένεια του μπάσκετ στο πένθος για την απώλεια του Εντουάρδο Πορτέλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Μία εμβληματική μορφή του ισπανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Πορτέλα διαμόρφωσε το άθλημα για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Γεννημένος το 1934, ακολούθησε μια σπουδαία προπονητική πορεία, καθοδηγώντας τις Μοντγκάτ, Σαντ Ζοζέπ Μπανταλόνα και την Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey. Στη συνέχεια υπηρέτησε για εννέα χρόνια ως αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

Ο Πορτέλα εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διοικητικούς παράγοντες στην ιστορία του μπάσκετ. Το 1982 διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), αρχικά ως γενικός διευθυντής και αργότερα ως πρόεδρός της από το 1990 έως το 2013, πριν ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος της ACB. Συνίδρυσε επίσης την Union of European Basketball Leagues (ULEB), της οποίας διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος από το 2016.

Ο πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντίρογκα, δήλωσε:

«Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της EuroLeague, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους αγαπημένους του Εντουάρδο Πορτέλα.



Είχα το προνόμιο όχι μόνο να συνεργαστώ μαζί του επαγγελματικά, αλλά και να τον γνωρίσω προσωπικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνοψίσει κανείς σε λίγες λέξεις το μέγεθος της προσφοράς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την ποιότητα του χαρακτήρα του.



Ο Εντουάρδο Πορτέλα υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές και σεβαστές προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν ένας οραματιστής ηγέτης, του οποίου η επιρροή ξεπέρασε τα όρια του εγχώριου, ευρωπαϊκού και διεθνούς μπάσκετ. Η αφοσίωση, η διορατικότητα και η αταλάντευτη δέσμευσή του στην ανάπτυξη του αθλήματος διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο μπασκετικό τοπίο που γνωρίζουμε σήμερα.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής πορείας του, διέθετε τη μοναδική ικανότητα να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες του επαγγελματικού μπάσκετ. Το όραμά του, η στρατηγική του σκέψη και η ικανότητά του να χτίζει συναινέσεις μεταξύ θεσμών, συλλόγων και φορέων συνέβαλαν καθοριστικά στις σημαντικότερες εξελίξεις του αθλήματος τις τελευταίες δεκαετίες.



Πέρα από τα διοικητικά του επιτεύγματα, ο Εντουάρδο θα μείνει στη μνήμη μας για το πάθος του για το παιχνίδι, την ακεραιότητά του και τις ακούραστες προσπάθειές του να ενισχύσει και να ενώσει την κοινότητα του μπάσκετ. Η επιρροή του θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή για πολλές γενιές, τόσο μέσα από τις δομές και τις διοργανώσεις που βοήθησε να δημιουργηθούν όσο και μέσα από τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε».

Ο Πορτέλα οδήγησε την ACB σε νέα επίπεδα ανάπτυξης, μετατρέποντάς την στην κορυφαία εγχώρια λίγκα μπάσκετ της Ευρώπης και σε σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Από τη δημιουργία ενός πρωταθλήματος διοικούμενου από τους συλλόγους μέχρι την ψηφιακή του μετάβαση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και την καθιέρωση του Final Eight του Copa del Rey σε μία πόλη, η ACB έγινε απαραίτητο θέαμα για φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Ο CEO της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ανέφερε:

«Σήμερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια ενός αληθινού πρωτοπόρου, ενός εξαιρετικού ηγέτη και ενός αγαπημένου φίλου. Αν και η απουσία του αφήνει ένα τεράστιο κενό, η κληρονομιά του θα παραμείνει για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του μέλλοντος του αθλήματός μας.



Ο κατάλογος των επιτευγμάτων του είναι πρακτικά ατελείωτος, όμως πάνω απ’ όλα θα ήθελα να τονίσω το πάθος που έδειχνε πάντα για το μπάσκετ. Είχε μια γνήσια και βαθιά αγάπη για το παιχνίδι, στο οποίο αφιέρωσε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή.



Η δέσμευσή του ξεπερνούσε κατά πολύ τα σπουδαία του επιτεύγματα. Βασιζόταν στην ακλόνητη πίστη του ότι το μπάσκετ μπορεί να εμπνέει, να ενώνει και να εξελίσσεται. Αυτό το πάθος ήταν εμφανές σε κάθε του ενέργεια και θα αποτελεί για πάντα μέρος της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω του.



Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Υπό την ηγεσία του Πορτέλα, η ACB εξελίχθηκε σε μια ασταμάτητη δύναμη που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της σύγχρονης EuroLeague. Συμμετείχε σε πολυάριθμες επιτροπές της FIBA, ηγήθηκε της ULEB από την ίδρυσή της το 1998 έως το 2016 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη γέννηση της EuroLeague.

Η Euroleague Basketball εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του, πολλοί από τους οποίους έχουν συνεργαστεί με τον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

