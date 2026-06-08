Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

O Έργκιν Άταμαν έδειξε την σιγουριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν εφαρμοστούν οι κανόνες του μπάσκετ όπως είπε.

Πράξη τρίτη απόψε για τους τελικούς της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta), με τη σειρά να είναι στο 1-1.

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε στο τουρκικό Μέσο, «aa» και αναφέρθηκε στους τελικούς ζητώντας δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Οι πρασινοι πήραν το Κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα στη σεζόν και θέλουν να πάρουν και τον σπουδαιότερο τίτλο εντός συνόρων.

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», τόνισε.