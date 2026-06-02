H Xάποελ Ιερουσαλήμ φέρεται να έχει καταθέσει αίτημα για διετή άδεια στη Euroleague, ενώ στον πάγκο της θα βρίσκεται ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ φέτος στο Eurocup κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά. Όμως οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν ακόμα πιο μεγάλα σχέδια για την ομάδα τους.

Σύμφωνα με το «BasketNews», η Χάποελ Ιερουσαλήμ κατέθεσε αίτημα με σκοπό να πάρει διετή άδεια στην Euroleague. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Όπως αναφέρει το κείμενο έχουν συμφωνήσει με τον Σάσα Ομπράντοβιτς για τριετές συμβόλαιο.

Με την πρωταθλήτρια του EuroCup, Μπουργκ, να παραμένει εκτός EuroLeague παρά την πρόκρισή της και τη συμμετοχή της Μονακό να εξαρτάται ακόμη από την επίλυση της οικονομικής της κατάστασης, η Χάποελ πιέζει για να τοποθετηθεί ως υποψήφια για οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση!