Δείτε πώς έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής οι ομάδες της EuroLeague μετά την απόφαση της Μπουργκ να μην αξιοποιήσει το δικαίωμά της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και πού τοποθετείται ερωτηματικό.

Η Μπουργκ γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης πως δεν θα αγωνιστεί στη EuroLeague της νέας σεζόν, παρά την κατάκτηση του EuroCup 2025-26.

Οι Γάλλοι τελικά δεν θα αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αναμένοντας τις συνθήκες να ωριμάσουν για να μπορέσουν να σκεφτούν εκ νέου το ενδεχόμενο.

Δεδομένου το οτι η Μονακό και η Παρί θα συνεχίσουν κανονικά την παρουσία τους στη EuroLeague, ουσιαστικά δεν ελευθερώνεται νέα θέση με την 20άδα των ομάδων να παραμένει ως έχει στην κορυφαία διοργάνωση. Ένας αστερίσκος τοποθετείται στην περίπτωση των Μονεγάσκων που θα πάρουν τον χρόνο τους από τη διοργανώτρια αρχή λόγω των οικονομικών προβλημάτων που πλήττουν τον σύλλογο. Σε ενδεχόμενο αποχώρησης, πρώτη επιλαχούσα είναι η Μπεσίκτας.

Oι 20 ομάδες της EuroLeague όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα: Aναντολού Εφές, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας. Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις.