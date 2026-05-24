Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε έξαλλα το καλάθι με το οποίο προσπέρασε ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο σκορ κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου του τελικού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η ομάδα που είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αλλά το ξέσπασμα του Εβάν Φουρνιέ έφερε τα πάνω-κάτω.

Τη στιγμή που ο Γάλλος γκαρντ έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 38-36 στα 02:21 πριν από το τέλος του πρώτου μισού του τελικού, πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, οι οποίοι κάθονταν ακριβώς πίσω από τη μπασκέτα που έκανε επίθεση η ομάδα του Πειραιά στο α' μέρος.

Ο Φουρνιέ ήταν ο «x-factor» του Ολυμπιακού καθώς πέτυχε και τους 11 πόντους τους στο ημίχρονο κατά τη διάρκεια του β' δεκαλέπτου.

