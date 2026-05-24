Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ίσως μια μέρα παίξω στην EuroLeague!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο περιθώριο του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει μελλοντικά στη EuroLeague.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, πανηγυρίζοντας το τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ!

Ο Greek Freak μίλησε στη EuroLeague TV για την παρουσία του στο T-Center ενώ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παίξει μελλοντικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην EuroLeague TV:

Για την παρουσία του στο T-Center: «Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την Εθνική».

Για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην EuroLeague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».

