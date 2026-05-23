H Εuroleague έβγαλε το καπέλο στον τρόπο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας χτυπά τα mismatch.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στη Ρεάλ, αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

H Euroleague υποκλίθηκε στον τρόπο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαβάζει τα mismatch για να δώσει πλεονέκτημα στους παίκτες του. Σε μια χαρακτηριστική φάση ο Άλεκ Πίτερς μετά από το σύστημα του Έλληνα προπονητή έμεινε με τον πιο κοντό Μπάλντγουιν και δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει.

«Ο Ολυμπιακός έχει ένα σύστημα που ξεκάθαρα βασίζεται στις λεπτομέρειες», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».