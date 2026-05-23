Χεζόνια: «Ασυνήθιστο το κόκκινο στις εξέδρες, πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε»

Δείτε τα όσα είπε ο Μάριο Χεζόνια αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού και τη πρόκριση της Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

O Κροάτης φόργουορντ ήταν ο καλύτερος του Glass Floor και εκείνος που ηγήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι να φτάσει στην τελική επικράτηση απέναντι στη Βαλένθια προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00).

«Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόουτς για τον τρόπο που είχαμε προετοιμαστεί. Όπως δεν είχαμε κάνει κάτι σπουδαίο φτάνοντας στον ημιτελικό, έτσι και τώρα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε» ανέφερε αρχικά ο Μάριο Χεζόνια και συνέχισε σε ερώτηση για το αν θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές λόγω των απουσιών, είπε:

«Ναι. Οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή» ενώ σε ερώτηση για το «κόκκινο» γήπεδο, ανέφερε: «Είναι ασυνήθιστο πραγματικά. Δεν θα συνέβαινε ποτέ σε ένα παιχνίδι της regular season. Όμως είναι Final Four και όλα μπορούν να συμβούν» και αναφέρθηκε στον τελικό: «Πρέπει να πιστεύουμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα από αυτά που κάναμε σήμερα».

Όσο για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό παίζοντας στο ίδιο γήπεδο; «Πέρασα εδώ τρεις πολύ όμορφους μήνες στη ζωή μου και στην καριέρα μου, αλλά νομίζω δεν υπάρχουν περισπασμοί, αυτό το ματς είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι μεγάλο αυτός ο τελικός και για τις δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες της Euroleague».

