Βεζένκοφ: «Να ξεκουραστούμε και πάμε να το πάρουμε!»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στην εμφατική νίκη στον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε στο T-Center.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε (79-61) της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και πλέον απομένει ένα ματς για να φτάσει στο τρόπαιο. Ο Σάσα Βεζένκοφ που ήταν εξαιρετικός με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22:10 λεπτά που έμεινε στο παρκέ έστειλε το μήνυμα για την κατάκτηση της κούπας!

«Στο ημίχρονο μας είπε ο κόουτς πως πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά. Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε. Στο τέλος της μέρας, πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε» δήλωσε ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων».

Και συνέχισε: «Ο βασικός στόχος μας είναι την Κυριακή. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να βελτιωθούμε, για να κερδίσουμε το τρόπαιο. Ξέρουμε πως έχουμε πολύ ταλέντο ως ομάδα, μεγάλο βάθος. Παίξαμε με όλο το ρόστερ, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι είναι σημαντικοί και το δείξαμε. Αυτό κάνουμε όλη τη σεζόν, πρέπει να το κάνουμε άλλη μια φορά».

Ο Σάσα Βεζένκοβ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας: «Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου και πολύ ξεχωριστό αυτό που συνέβη εδώ. Περιμένουμε το ίδιο και την Κυριακή».

