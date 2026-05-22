Ο Σαρπ Άταμαν βρέθηκε στο Telekom Center Athens για το Final Four της EuroLeague και αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού όταν έγινε αντιληπτός.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός Final Four μετά τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague, ωστόσο ο Σαρπ Άταμαν βρέθηκε στο Telekom Center Athens και πήρε τη θέση του στις εξέδρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο γιος του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν, πέρασε μπροστά από τους οπαδούς του Ολυμπιακού για να πάει προς τη θέση του και αποδοκιμάστηκε έντονα όταν έγινε αντιληπτός. Εξάλλου, στα court seats της έδρας του Final Four βρίσκεται και ο Αλπερέν Σενγκούν.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».