Διαβουλεύσεις Τουρκικής Ομοσπονδίας και Αστυνομίας για τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε – Τι ζητά η EuroLeague

Η EuroLeague Basketball προσπαθεί να διευθετήσει το ζήτημα που έχει προκύψει με τα εισιτήρια, ζητώντας από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε να επιβιβαστούν στους συρμούς με προορισμό το Telekom Center Athens, ακόμη κι αν δεν έχει φτάσει στα χέρια τους το «μαγικό χαρτάκι».

Το Final Four της Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών και οι απανταχού φίλοι της EuroLeague μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού στο Telekom Center Athens, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Το ζήτημα που προέκυψε έχει να κάνει με την παραλαβή των εισιτηρίων. Ενώ, λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες έχουν στείλει στους διοργανωτές τα email των κατόχων των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται, ώστε η Euroleague να τους τα αποστείλει, ούτε οι μισοί από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει λίγες ώρες πριν από τους ημιτελικούς!

Στο Θησείο είχε δημιουργηθεί κομφούζιο, καθώς οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν είχαν ακόμη παραλάβει τα εισιτήριά τους. Η ΕΛ.ΑΣ. καλούσε τους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς, όμως εκείνοι απαντούν ότι δεν έχουν ακόμη τα εισιτήριά τους. Το ίδιο συνέβη με τη EuroLeague Basketball, ζητώντας από τους Τούρκους οπαδούς να επιβιβαστούν στους συρμούς με προορισμό το Telekom Center Athens, ακόμη κι αν δεν έχει φτάσει στα χέρια τους το «μαγικό χαρτάκι».

Πάντως, η κατάσταση με την παραλαβή των εισιτηρίων εξομαλύνεται. Το πρόβλημα φαίνεται πλέον να μετατοπίζεται στον έλεγχο και την ταυτοποίηση, η οποία αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες και να απαιτήσει επίδειξη ταυτότητας, καθώς το σύστημα της εταιρείας ticketing δεν έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το gov.gr. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να προκύψουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο.

