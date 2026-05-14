Παπαπέτρου στο GazzFloor by Novibet: «Ο Ζοτς έβγαινε πάντα μπροστά και αναλάμβανε την ευθύνη, μετά... »

Ο Ιώαννης Παπέτρου στο πλαίσιο του «GazzFloor powered by Novibet» μίλησε για τη δική του εμπειρία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον τρόπο που αντιμετώπιζε εκείνος της ήττες.

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και έφυγε με χαμηλά το κεφάλι από τη Βαλένθια μετά το Game 5 της μεταξύ τους σειράς στα Playoffs.

Στο πλαίσιο της εκπομπής του Gazzetta «GazzFloor powered by Novibet» τέθηκε στο τραπέζι η δήλωση του Εργκίν Άταμαν στο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπου ο Τούρκος τεχνικός εξέθεσε τον Τι Τζέι Σορτς εκφράζοντας για ακόμα μία φορά τη δυσαρέσκειά του για την απόδοσή του.

Στο πλατό της εκπομπής συζητήθηκε αυτή η πρακτική του κόουτς Άταμαν με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να παίρνει τη σκυτάλη και να μοιράζεται τον τρόπο που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετώπιζε τέτοιες καταστάσεις.

«Έχουμε δει ότι πολύ δύσκολα αναλαμβάνει την ευθύνη για πράγματα που συμβαίνουν. Χαρακτηριστικά να πω ότι ο Ζοτς έβγαινε πάντα πρώτος στις δηλώσεις όταν τελείωνε ο αγώνας, όταν χάναμε, όταν κάποιος δεν είχε παίξει καλά κι έλεγε "Εγώ φταίω, είναι δική μου η ευθύνη για την ομάδα" και τελείωναν εκεί οι δηλώσεις. Έμπαινε μέσα στα αποδυτήρια την επόμενη μέρα στο βίντεο κι έκανε επίθεση σε κάθε παίκτη για τα λάθη του και σε έκανε να νιώσεις τόσο πολύ την ευθύνη που έχεις απέναντι στην ομάδα να κάνεις το σωστό, αλλά να τον σεβαστείς γιατί δεν σε εξέθεσε δημόσια. Ο Άταμαν προσπαθεί με τη συμπεριφορά του να προστατέψει τον εαυτό του και να βγάλει όλους τους άλλους φταίχτες. Βγάζει φταίχτες τους υψηλότερα αμοιβόμενους παίκτες της Ευρώπης», τόνισε.