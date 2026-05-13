Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τον Γιαννακόπουλο στη Roig Arena το τριφύλλι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου
Η Βαλένθια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά την τιμωρία τριών αγωνιστικών που του επέβαλε η EuroLeague μετά τα γεγονότα του Game 2, ταξίδεψε στην ισπανική πολή προκειμένου να εμψυχώσει την ομάδα του.
Μάλιστα, βρέθηκε στο ξενοδοχείο του τριφυλλιού και νωρίτερα μέσα στη μέρα, όσο και κατά την αναχώρηση της ομάδας για το γήπεδο δίνοντας στους παίκτες την απαραίτητη ώθηση. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι από την πλευρά της Βαλένθια δεν είχε γίνει καμία κίνηση για να αποτρέψουν την παρουσία του, καθώς θεωρούσαν δεδομένο πως δεν θα παραστεί στον αγώνα λόγω της τιμωρίας.
