Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να εμφανίζεται όλο και πιο έντονα στο κάδρο των wild cards στη EuroLeague. Yπάρχει όντως ρεαλιστικό σενάριο και ποια είναι τα κριτήρια για να την κάνει δική του;

H EuroLeague έχει ήδη μπει σε μία νέα εποχή κι αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που επιλέγει τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Με αφορμή τη... βόμβα που έριξε σέρβικο δημοσίευμα αναφορικά με το ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για να λάβει μία Wild Card, το Gazzetta παραθέτει τα κριτήρια, αλλά και το ρεαλιστικό σενάριο για να συμμετάσχει και τρίτη ελληνική ομάδα.

Οι wild cards αποτελούν μέρος ενός σχεδίου που στοχεύει στην εμπορική ανάπτυξη της λίγκας με ομάδες να τη λαμβάνουν εφόσον συμβαδίζουν με τον τρόπο λειτουργίας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται πλέον σε μία εντελώς διαφορετική εποχή με την είσοδο του Τέλη Μυστακίδη και την οικονομική ισχύς που φέρνει μαζί της, παράλληλα με την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι και τη διάθεση για ένα μεγάλο μπασκετικό restart.

Τα κριτήρια για να δώσει η EuroLeague Wild Card

Τα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά αγωνιστικά, αν και παίζουν προφανώς τον ρόλο τους, όμως η EuroLeague ψάχνει κυρίος οργανισμούς που να μπορούν να στηρίξουν το προϊόν με γνώμωνα την επιχειρηματική λογική.

Η διοργάνωση εξετάζει κυρίως:

το οικονομικό μέγεθος του συλλόγου

τη βιωσιμότητα του project

το διαθέσιμο μπάτζετ

το brand και τη δυναμική της αγοράς

την εμπορικότητα

την προσέλευση του κόσμου

τις εγκαταστάσεις

το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης

Στο παρελθόν, Wild Card έχουν πάρει ομάδες όπως η Μονακό και η Βίρτους Μπολόνια, με τη EuroLeague να επενδύει σε projects που έδειχναν πως μπορούν να εξελιχθούν σε σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης, αν και πλέον η λίγκα έχει περάσει σε μία πιο... long-term φιλοσοφία με πολυετείς άδειες συμμετοχής σε Ερυθρό Αστέρα, Πασρτίζαν, Βαλένθια και Βίρτους Μπολόνια με τριετή διάρκεια, ενώ η Ντουμπάι ΒC πήρε πενταετή άδεια συμμετοχής.

Ειδικά το παράδειγμα της Ντουμπάι, δείχνει τη λογική γύρω από το πλάνο της EuroLeague, καθώς η ομάδα μπήκε παρά τη συμμετοχή της μονάχα στην ABA League κάνοντας φανερό ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο πρότζεκτ και στο οικονομικό μέγεθος σε συνάρτηση με την ανταπόκριση της αγοράς, κάτι που αφορά και τον ΠΑΟΚ.

Στο παρελθόν, εξάλλου, έχει φανεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις η EuroLeague. Όταν η Γκραν Κανάρια κατέκτησε το EuroCup αλλά αρνήθηκε τη συμμετοχή της στη EuroLeague, η Τουρκ Τέλεκομ, ως φιναλίστ, θεώρησε πως δικαιούται τη θέση και κατέθεσε αίτημα για wild card. Η EuroLeague, όμως, δεν συμμερίστηκε αυτή τη λογική και αντί να δώσει τη θέση στον φιναλίστ του EuroCup, οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της Βαλένθια. Η υπόθεση εκείνη απέδειξε ότι όταν μία θέση μετατρέπεται σε wild card, η EuroLeague δεν έχει καμία υποχρέωση να την προσφέρει στον επόμενο αγωνιστικά δικαιούχο, αλλά επιλέγει εκείνη το project που θεωρεί πιο χρήσιμο για το μέλλον της.

Η περίπτωση της Μπουργκ και το σενάριο με τον ΠΑΟΚ

Αν η Μπουργκ αποφασίσει τελικά να μη συμμετάσχει στη EuroLeague, τότε η θέση της θα μετατραπεί αυτόματα σε Wild Card με τον ΠΑΟΚ να φαίνεται ως ένα αρκετά δυνατό φαβορί για την κατάκτηση. Από τη μία η EuroLeague βλέπει στον ΠΑΟΚ αρκετά στοιχεία που της αρέσουν, καθώς αποτελεί ένα ιστορικό brand με τεράστιο fanbase, μπασκετική παράδοση, δυνατή αγορά και πλέον οικονομική σταθερότητα, ενώ από την άλλη στη Θεσσαλονίκη υπάρχει διάθεση για μεγάλη επένδυση, κάτι που φάνηκε αρχικά από την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και από τα ονόματα παικτών που ακούγονται για τη νέα σεζόν.

Το project θυμίζει σε αρκετά σημεία αυτό που δημιούργησε η Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Όφερ Γιανάι. Μία ομάδα που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα άλλαξε επίπεδο μέσω ισχυρής οικονομικής επένδυσης και απέκτησε θέση στο τραπέζι της EuroLeague.

Μένει να φανεί το αν θα αποτελέσει ρεαλιστικό εμπόδιο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν προέρχεται από το EuroCup, τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το σενάριο με δύο Wild Cards και η Μπεσίκτας

Την ίδια στιγμή είναι πολύ θολό το τοπίο γύρω από τη Μονακό με τα πολλά οικονομικά προβλήματα και τη Βιλερμπάν με τα δημοσιεύματα αναφορικά με το μέλλον τους στη EuroLeague να δίνουν και να... παίρνουν.

Αν τελικά η Βιλερμπάν παραμείνει, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να ανοίξει μία θέση, με τον ΠΑΟΚ να εμφανίζεται ως σημαντικός υποψήφιος να αντικαταστήσει τη Μονακό εφόσον οι Μονεγάσκοι αποχωρήσουν, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν.

Αν όμως αποχωρήσει και η Βιλερμπάν, τότε η EuroLeague θα έχει δύο wild cards να διαχειριστεί το καλοκαίρι του 2026, όπου εκεί μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι η Μπεσίκτας. Η τουρκική ομάδα θεωρείται από πολλούς το μεγάλο φαβορί, κυρίως λόγω αγοράς, εμπορικής δυναμικής και της σημασίας που έχει η Τουρκία για τη EuroLeague. Ο σύλλογος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στην ελίτ και αποτελεί ένα project που ενδιαφέρει έντονα τη διοργάνωση.