Ο Μπρανκού Μπαντιό με την άμυνα του πάνω στον Κέντρικ Ναν έγινε viral όμως στη Βαλένθια δεν ανησυχούν, καθώς έχει συμβόλαιο και θεωρούν πως θα παραμείνει στην ομάδα.

Παρότι πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια ο Μπρανκού Μπαντιό, έγινε διάσημος και... viral από τις άμυνες του στη σειρά των playoffs της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR με αντίπαλο τον Κέντρικ Ναν.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ της ισπανικής ομάδας διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του έχοντας 11.1 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ με το PIR του να είναι 9.4 σε 20:15 λεπτά συμμετοχής στη regular season της διοργάνωσης, ενώ στη σειρά των playoffs με την ελληνική ομάδα έχει 11 πόντους μέσο όρο, 5.2 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και το PIR του έχει φτάσει στο 13.5 σε 29:02 λεπτά ανά αγώνα.

Όπως αποτυπώνεται και στους αριθμούς, στα playoffs και στο δρόμο για το Final Four στο Telekom Center Athens είναι πολύ μεγάλη η βελτίωση του σε όλους τους τομείς πέρα από την άμυνα που τα πηγαίνει άριστα απέναντι στο «βαρύ πυροβολικό» του Παναθηναϊκού και εκ των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης Κέντρικ Ναν.

Ο Μπρανκού Μπαντιό θεωρεί αυτή τη σειρά με την ελληνική ομάδα ως την ιδανική ευκαιρία του για να ανεβάσει κι άλλο το κασέ του και φαίνεται πως τα καταφέρνει πολύ καλά, καθώς μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο αρκετές ομάδες τον έχουν στα... ραντάρ τους για να τον αποκτήσουν.

Κάτι απολύτως λογικό, αφού μιλάμε για έναν παίκτη 27 ετών που διανύει την καλύτερη αγωνιστικά περίοδο της καριέρας του, ο οποίος εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο την απόλυτη εμπιστοσύνη του προπονητή του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει καλά τον Σενεγαλέζο γκαρντ και το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, καθώς έχουν συνεργαστεί μαζί στη Μανρέσα για δυο χρόνια (2022-2024), πριν μετακινηθεί ο έμπειρος τεχνικός στη Βαλένθια και τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Η παρουσία του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ και το διαπιστώνουν όλοι από την παρουσία του μέσα στη σεζόν και αυτή τη στιγμή από τη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό AKTOR, υποχρεώνει τον Μπρανκού Μπαντιό να κάνει ένα βήμα πίσω και να αφοσιωθεί στην άμυνα, όπου είναι ιδιαίτερα σκληρός και κάνει δύσκολη τη ζωή του Κέντρικ Ναν, ενίοτε και με άμυνες στα όρια του φάουλ.

Αποτελεί όμως ένα «πυρηνικό όπλο» στα χέρια του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος το γνωρίζει καλά και γι’ αυτό φροντίζει να τον αξιοποιεί αναλόγως παίρνοντας το 100% από τον παίκτη του.

Το συμβόλαιο του είναι σε ισχύ και φτάνει στο καλοκαίρι του 2029 (υπέγραψε την επέκταση του στις 14 Απριλίου του 2026), αλλά επειδή η Βαλένθια αισθάνεται πως... απειλείται να «χάσει» τον παίκτη της, είναι πιθανό σύντομα να τον καλέσει για να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του συμβολαίου του με σημαντική αύξηση των αποδοχών του, παρότι το έκανε αυτό ήδη με την επέκταση που υπέγραψε μαζί του για άλλα δυο χρόνια.

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα ο Ζαν Μοντέρο και ο Μπρανκού Μπαντιό είναι οι δυο παίκτες της Βαλένθια που θα απασχολήσουν πολύ στην καλοκαιρινή περίοδο, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει από τον ισπανικό σύλλογο.