Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Τι με κοιτάς; Δεν γίνεται συνέχεια να φταίει η διαιτησία για 23 ήττες του Παναθηναϊκού! Αλλεργία στην αυτοκριτική»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σε ρόλο... ψάλτη στο «Gazz Floor by Novibet» άσκησε κριτική στον Παναθηναϊκό που επέτρεψε να επηρεαστεί από τις εντάσεις στη σειρά με τη Βαλένθια.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στο καθιερωμένο ψαλτήρι του στο πλαίσιο του «Gazz Floor by Novibet» άσκησε κριτική στον Παναθηναϊκό που αφέθηκε να παρασυρθεί από τις εξωαγωνιστικές εντάσεις με τη Βαλένθια, ενώ είχε το προβάδισμα στη σειρά.

Παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της και να μην ρίχνει τις ευθύνες μόνο στη διαιτησία.

Ξεκίνησε χιουμοριστικά λέγοντας: «Τι με κοιτάς; Θες να σχολιάσω; Δεν γίνεται σε κάθε ήττα αυτή η ομάδα να αδικείται, αν και δεν είναι η μοναδική που υποπίπτει σε αυτό το παράπτωμα. Είναι πανελλήνιο φαινόμενο κι όχι μόνο. Αλλά ο Παναθηναϊκός το ότι έχει φτάσει στις 23 ήττες φέτος οφείλεται στο ότι έχει αλλεργία στην αυτοκριτική. Κάθε του ήττα τη ρίχνει στη διαιτησία και τις αόρατες δυνάμεις», αυτή ήταν η αρχή του... ψαλτηρίου του.

Έπειτα ο... ψάλτης του «Gazz Floor» ξεκίνησε το ψαλτήρι του βάζοντας στο επίκεντρο το γεγονός ότι οι εντάσεις ευνοούν αυτόν που... κυνηγάει, εν προκειμένω τη Βαλένθια που βρισκόταν πίσω στη σειρά με 2-0.