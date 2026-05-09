Hoop Fellas: «Ποιες ομάδες πάνε F4; Αυτές που παίζουν στο όριο του φάουλ! Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ το κάνουν αυτό!»

Στο Gazz Floor By Noviber της Παρασκευής (08/05), ο Hoop Fellas, ανέλυσε τι χρειάζονται οι ομάδες, προκειμένου να πάνε στο Final Four και ποιες έχουν αυτό το στοιχείο.

Μίλησε για το κομμάτι της άμυνας και τη «σκληράδα», την οποία δεν διαθέτει ο Παναθηναϊκός, ενώ τόνισε ποιες ομάδες έχουν και μπορούν να ανταποκριθούν θετικά σε αυτό τον τομέα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Για να κερδίσεις μία τέτοια ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, πρέπει να παίξεις στο όριο του φάουλ. Αν δεν παίξεις στα όρια του φάουλ δεν μπορείς αν κερδίσεις μία τέτοια ομάδα.

Η Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακό, η Ρεάλ έχει τέτοιους παίκτες που μπορούν να παίξουν στα όρια του φάουλ. Είναι τελείως διαφορετικό το στυλ σφυρίγματος στα play-offs διαχρονικά και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι πιο physical το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός παίζει έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει τα χέρια του, πρέπει να νιώθεις ότι κάνεις φάουλ. Αν δεν νιώθεις ότι κάνεις φάουλ σαν αμυντικός, δεν έχει παίξει σωστή άμυνα».