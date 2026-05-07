Ο Χοσέπ Πουέρτο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του Game 3, με την συμμετοχή του να είναι εξαιρετικά αμφίβολη στο 4ο παιχνίδι της σειράς.

Έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» έχει να αντιμετωπίσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει του Game 4 των Playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι γνωστό ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου του 3ου αγώνα της σειράς με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος.

Ο Πουέρτο είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της Βαλένθια με δεμένο πόδι, ενώ την Πέμπτη (7/5) δεν προπονήθηκε καθόλου ενόψει του Game 4.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν και οι Ισπανοί, η συμμετοχή του στο παιχνίδι θεωρείται σχεδόν απίθανη, προσθέτοντας ένα μεγάλο πρόβλημα στον τεχνικό της Βαλένθια.

O Πουέρτο αγωνίστηκε 10:10 στο Game 3 και πρόλαβε να σημειώσει 8 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ.