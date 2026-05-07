Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Πουέρτο στο Game 4
Έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» έχει να αντιμετωπίσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει του Game 4 των Playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Όπως είναι γνωστό ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου του 3ου αγώνα της σειράς με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος.
Ο Πουέρτο είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της Βαλένθια με δεμένο πόδι, ενώ την Πέμπτη (7/5) δεν προπονήθηκε καθόλου ενόψει του Game 4.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν και οι Ισπανοί, η συμμετοχή του στο παιχνίδι θεωρείται σχεδόν απίθανη, προσθέτοντας ένα μεγάλο πρόβλημα στον τεχνικό της Βαλένθια.
O Πουέρτο αγωνίστηκε 10:10 στο Game 3 και πρόλαβε να σημειώσει 8 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.