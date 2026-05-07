Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε γραπτή δήλωση ενόψει του Game 4 με την Βαλένθια (8/5, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Ο Τούρκος προπονητής επέλεξε να μην μιλήσει στο περιθώριο της Media Day των «πρασίνων» μία ημέρα πριν από το 4ο παιχνίδι της σειράς με αντίπαλο τη Βαλένθια. Αντ' αυτού αποχώρησε από την προπόνηση χωρίς να κάνει κάποια δήλωση on camera.

Λίγο αργότερα ωστόσο προχώρησε σε γραπτή δήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε».

Και συνέχισε: «Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».

Δηλώσεις έκανε ωστόσο ο Ματίας Λεσόρ ενόψει του Game 4 με την ισπανική ομάδα, από την οποία θα απουσιάσει και πάλι ο τραυματίας, Κώστας Σλούκας.