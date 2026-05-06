Κουτλουάι: «Ο Γιαννακόπουλος θα κάνει πλαστική και θα έρθει στο Final Four με ελικόπτερο!»

Ο πρώην παίκτης του τριφυλλιού, Ιμπραήμ Κουτλουάι, σχολίασε τα τεκτενώμενα του Game 2 και συγκεκριμένα την τιμωρία που επέβαλε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον πρόεδρο της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο S Sport

Για την τιμωρία και την απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Final Four: «Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και να χρειαστεί, θα πάει δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα».

Για τη σειρά της Φενέρ με τη Ζάλγκιρις: «Η Ζάλγκιρις μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά της στα σουτ και να παίξει καλύτερα, όμως δεν πρέπει να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα. Ακόμα κι αν παίξουν καλύτερα, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι πιθανότητές τους να επιστρέψουν από το 2-0 και να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε είναι μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές».

Για το αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να κερδίσει την Φενέρ σε σειρά αγώνων: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα στη EuroLeague που να μπορεί να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε τρεις φορές στη σειρά. Ίσως αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό να μην ήταν τόσο ξεκάθαρο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα παίρναμε τη σειρά. Ελπίζω να τελειώσει η σειρά την Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για το Final Four».